jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dana nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican, Kediri, senilai Rp2,43 miliar diduga digunakan tersangka SE untuk membeli kendaraan hingga membayar pinjaman online (pinjol).

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkapkan, SE yang menjabat sebagai Funding Officer diduga menggunakan uang nasabah sebesar Rp2.427.950.000 untuk membeli motor Vespa, menambah pembayaran mobil Honda CR-V keluaran 2019, serta melunasi pinjaman online.

"Sisanya, Rp42,59 miliar dari total dana yang disalahgunakan, diduga digunakan sebagai modal usaha dana pinjaman," ujar Punia, Jumat (27/11).

Secara keseluruhan, SE diduga menyalahgunakan dana milik 70 nasabah dengan total mencapai Rp45,01 miliar. Dugaan penyelewengan tersebut berlangsung selama periode Desember 2024 hingga akhir Juni 2026.

Dalam menjalankan aksinya, SE diduga menggunakan beberapa modus. Di antaranya mencairkan deposito dan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah serta menawarkan program cash back hold deposito yang bukan merupakan produk resmi Bank Jatim.

Melalui program tersebut, dana milik 66 nasabah diduga ditarik dengan total mencapai Rp40,45 miliar.

Akibat dugaan penyalahgunaan dana tersebut, Bank Jatim telah mengganti uang milik 46 nasabah dengan total Rp35,52 miliar.

Nilai tersebut juga tercatat sebagai kerugian setidak-tidaknya yang dialami Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican berdasarkan laporan hasil audit klarifikasi internal tertanggal 14 September 2026.