jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program cashback hold deposito yang bukan merupakan produk resmi Bank Jatim diduga menjadi modus SE, Funding Officer Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican, Kediri untuk menyalahgunakan dana puluhan nasabah.

Melalui program tersebut, SE diduga menarik dana milik 66 nasabah dengan total mencapai Rp40,45 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, dana tersebut berasal dari deposito 35 nasabah senilai Rp19,87 miliar dan tabungan 31 nasabah sebesar Rp20,58 miliar.

"SE diduga menarik dan mencairkan uang deposito 35 nasabah senilai Rp19,87 miliar serta uang tabungan 31 nasabah senilai Rp20,58 miliar dengan cara seolah-olah nasabah diberi program cash back hold deposito. Program itu ditegaskan bukan produk resmi Bank Jatim," kata I Gede Punia Atmaja, Jumat (27/11).

Selain menggunakan modus program cash back tersebut, SE juga diduga mencairkan deposito delapan nasabah senilai Rp2,03 miliar dan tabungan enam nasabah sebesar Rp2,49 miliar tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

SE juga diduga menggunakan uang titipan setoran milik seorang nasabah sebesar Rp40 juta untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut tidak disetorkan ke pihak bank.

Secara keseluruhan, dana nasabah yang diduga disalahgunakan mencapai Rp45,01 miliar. Dugaan perbuatan itu berlangsung selama periode Desember 2024 hingga akhir Juni 2026 dan melibatkan 70 nasabah Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican.

Perbuatan tersebut diduga bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) Bank Jatim.