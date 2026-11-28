jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan seorang pegawai Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican, Kediri, berinisial SE sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana nasabah senilai Rp45,01 miliar.

Tersangka yang menjabat sebagai Funding Officer itu diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan transaksi dana milik puluhan nasabah tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) perbankan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut berlangsung sejak Desember 2024 hingga akhir Juni 2026 dan melibatkan dana milik 70 nasabah.

"SE yang menjabat sebagai Funding Officer diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan transaksi dana milik 70 nasabah selama periode Desember 2024 hingga akhir Juni 2026," ujar Punia, Jumat (27/11).

Penetapan tersangka dilakukan penyidik tindak pidana khusus pada 27 November 2026. Hal itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-1659/M.5/Fd.2/11/2026.

Dalam perkara tersebut, SE diduga mencairkan deposito milik delapan nasabah senilai Rp2,03 miliar. Selain itu, tersangka diduga mencairkan tabungan enam nasabah sebesar Rp2,49 miliar tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Penyidik juga menemukan dugaan penawaran program cash back hold deposito kepada 35 nasabah deposito dan 31 nasabah tabungan dengan total dana mencapai Rp40,45 miliar. Program tersebut disebut bukan merupakan produk resmi Bank Jatim.

Tak hanya itu, SE diduga menggunakan uang titipan setoran milik seorang nasabah sebesar Rp40 juta untuk kepentingan pribadi.