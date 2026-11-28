jatim.jpnn.com, MALANG - Ratusan orang mendatangi rumah salah satu terduga pelaku pengeroyokan siswi SMA hingga tewas, di Perumahan Emerald Garden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (27/11) malam.

Awalnya, massa yang merasa bersimpati kepada korban SN (17) mendatangi tempat tinggal tersangka CAN (16), di Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Pakis, sekitar pukul 21.00 WIB.

Di sisi lain, sejumlah personel Polres Malang disiagakan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di sekitar lokasi. Namun, ratusan orang masih terus berdatangan dari sejumlah wilayah.

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Situasi mulai memanas ketika massa terus bertahan hingga malam sampai dini hari. Sejumlah orang beberapa kali menyalakan petasan dan melempar batu ke arah perumahan.

Bahkan, massa tak terbendung sehingga memasuki area perumahan dan menuju tempat tinggal CAN. Mereka melempar sejumlah benda keras ke bangunan tersebut.

Tak hanya itu, massa juga membakar dua kendaraan dinas polisi. Lalu, menyebabkan Kapolsek Pakis AKP Bambang Subinanjar mengalami luka berat akibat terkena lemparan paving.

Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amrullah mengatakan pihaknya telah mengantisipasi aksi warga tersebut. Namun, jumlah massa yang datang terus bertambah di luar perkiraannya.

"Massa datang diduga dipicu beredarnya informasi di media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp. Mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku yang sebelumnya diamankan Polresta Malang Kota," kata Fahmi kepada wartawan Sabtu (28/11).