jatim.jpnn.com, MALANG - Ratusan orang menggeruduk rumah yang diduga ditempati keluarga salah satu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus kematian siswi SMA berinisial SN (17), di Perumahan Emerald Garden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (27/11) malam.

Aksi massa tersebut berujung kericuhan. Selain menyerang rumah yang diduga berkaitan dengan keluarga CAN (16), massa juga terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian hingga membakar dua unit mobil patroli.

Massa yang bersolidaritas terhadap korban mulai berdatangan ke kawasan perumahan di Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, sekitar pukul 21.00 WIB.

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Polres Malang sebenarnya telah menyiagakan puluhan personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun, jumlah massa terus bertambah hingga melampaui kekuatan petugas yang berjaga di lokasi.

Situasi semakin tegang menjelang tengah malam hingga dini hari. Massa beberapa kali menyalakan petasan dan terlibat aksi saling lempar batu dengan polisi sebelum akhirnya menerobos masuk ke area perumahan.

Di dalam kompleks, massa melempari rumah yang diduga ditempati keluarga CAN menggunakan benda keras. Dua kendaraan dinas kepolisian juga dibakar.

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Kericuhan tersebut mengakibatkan Kapolsek Pakis AKP Bambang Subinanjar mengalami luka berat setelah terkena lemparan paving.

Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amrullah mengatakan pihaknya telah mengantisipasi pergerakan massa. Namun, jumlah warga yang datang berkembang di luar perkiraan.