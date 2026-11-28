jatim.jpnn.com, MALANG -

Keempat tersangka penganiayaan siswi SMA di Malang berinisial SN (17) hingga tewas, bakal ditempatkan di tahanan khusus dan bisa belajar serta mengikuti ujian sekolah.

Empat Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang ditetapkan sebagai tersangka itu, yakni CAN (16) dan IDH (17) warga Blimbing, SP (16) Kedung Kandang, serta WRLI (16) Lowokwaru.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi mengatakan keempat tersangka bakal dipisahkan dengan penjara dewasa, ketika menjalani masa hukumannya.

“Anaknya nanti ditempatkan khusus. Jadi akan terpisahkan, karena memang harus dipisahkan antara dewasa dengan anak-anak,” kata Danang di Mapolresta Malang Kota, Jumat (27/11).

Selain itu, Danang menyebut pihaknya akan tetap memenuhi sejumlah hak yang dimiliki keempat tersangka. Salah satunya, memberikan fasilitas agar mereka bisa mengikuti ujian.

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Aparat kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, agar para ABH tersebut tetap bisa belajar dan mengikuti ujian sekolah, Senin (30/11) mendatang.

“Hak-hak ABH ini tetap kami berikan, termasuk anak ini nanti kalau tidak salah hari Senin akan melaksanakan ujian, kami akan komunikasi dengan Dinas Pendidikan,” jelasnya.