jatim.jpnn.com, MALANG - Aparat kepolisian mengungkap peran masing-masing dari keempat tersangka, ketika peristiwa penganiayaan siswi SMA Malang berinisial SN (17) hingga tewas, Minggu (25/11).

Total ada empat Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni CAN (16) dan IDH (17) warga Blimbing, SP (16) Kedung Kandang, serta WRLI (16) Lowokwaru.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi mengatakan tersangka CAN mempunyai peran menarik korban dari sepeda motor dan memukul bagian kepala beberapa kali.

“Meninju tengkuk, dekat mata, menendang perut, dada, kepala, mengangkangi, memukuli, menginjak perut, menyuruh korban sujud,” kata Danang di Mapolresta Malang Kota, Jumat (27/11).

Kemudian, tersangka SP adalah yang merasa sakit hati dengan korban. Dia disebut ikut merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada SN ketika kejadian.

“Kemudian ABH kedua inisial SP, dengan peran mengakui ikut merencanakan, menjemput korban, memukul dan menampar pipi atau pelipis korban,” ujarnya.

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Lalu, IDH menjemput korban dari rumahnya Balearjosari, Kecamatan Blimbing, menuju ke Jalan Bulang Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungpandang, Kota Malang.

“Dia mengabari untuk berkumpul di BTU, menjemput dan mengirim video korban sudah dibawa, membuka handphone, menampar pipi kanan kiri, menarik ke belakang portal,” jelasnya.