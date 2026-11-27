jatim.jpnn.com, MALANG - Polisi menyebut penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka siswi SMA Malang berinisial SN (17) hingga meninggal dunia, karena salah satunya telah merasa sakit hati.

Total ada empat Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni CAN (16) dan IDH (17) warga Blimbing, SP (16) Kedung Kandang, serta WRLI (16) Lowokwaru.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi mengatakan para tersangka disebut secara bersamaan menganiaya korban karena SP merasa sakit hati.

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“Para pelaku secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban karena ABH SP sakit hati dengan korban,” kata Danang di Mapolresta Malang Kota, Jumat (27/11).

Namun, Danang mengaku masih belum mengetahui secara detail penyebab SP sakit hati. Penyidik akan melanjutkan proses pendalaman kasus untuk mencari penyebabnya.

“Motif saat ini masih kami dalamin terus, apakah nanti ada perkembangan, ini memang kekerasan karena ada sakit hati dengan korban. Sementara itu yang bisa kami sampaikan,” ucapnya.

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Hasil penyelidikan, SP dan IDH awalnya menjemput korban yang berada di rumahnya Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Malang, Minggu (25/11) sekitar pukul 19.30 WIB.

Lalu, mereka berbonceng tiga dengan sepeda motor menuju ke lokasi, di Jalan Bulang Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungpandang, Kota Malang.