jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota menetapkan empat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan seorang siswi SMA hingga meninggal dunia.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi mengatakan keempat ABH itu adalah, CAN (16) dan IDH (17) warga Blimbing, SP (16) Kedung Kandang, serta WRLI (16) Lowokwaru.

“Dalam proses ini penyidik memeriksa delapan saksi, satu sebagai pelapor dan tujuh yang melihat, mengetahui, mengalami kejadian,” kata Danang kepada wartawan di Malang, Jumat (27/11).

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Keempat tersangka dijerat Pasal 80 ayat (1), (2), (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia,” ucapnya.

Mereka pun terancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar, atas tindakan kekerasannya hingga SN meninggal dunia.

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Barang bukti yang diamankan dalam perkara itu adalah enam ponsel, baju korban, pakaian pelaku ABH saat kejadian, dan satu sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobhikin mengatakan kasus itu bermula saat korban SN warga Balearjosari, Blimbing, dijemput oleh dua remaja putri SP dan IDH, sekitar pukul 19.30 WIB.