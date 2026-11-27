jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Asemrowo menangkap pencuri scaffolding atau perancah bangunan di Jalan Tambak Pring Baru Timur, Surabaya. Saat ini, polisi masih mengejar satu pelaku lainnya.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan perkara itu bermula korban melapor tiga set scaffolding miliknya hilang di tanah kosong depan rumahnya, Rabu (11/11) pagi.

"Korban sempat menanyakan keberadaan barang kepada sejumlah warga sekitar. Namun tidak seorang pun tahu scaffolding tersebut," kata Iptu Suroto, dalam rilisan persnya, Jumat (27/11).

Lalu, korban dan warga setempat memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di salah satu rumah sekitar lokasi kejadian.

"Dari rekaman tersebut, terlihat dua orang yang diduga mengambil dan mengangkut tiga set scaffolding milik korban menggunakan becak motor (bentor),” ujarnya.

Selanjutnya, korban membawa bukti rekaman CCTV tersebut ketika melapor ke Mapolsek Asemrowo. Polisi pun menggunakannya sebagai petunjuk awal pendalaman.

Lalu, Unit Reskrim Polsek Asemrowo mengidentifikasi dua pelaku pencurian perancah bangunan itu. Salah satunya pria berinisial NH (37) yang merupakan seorang residivis.

"Petugas mengamankan tersangka saat bersama rekannya di permukiman Jalan Tambak Dalam Baru Barat, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Sabtu (14/11) malam,” jelasnya.