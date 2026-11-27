jatim.jpnn.com, MALANG - Polisi menemukan luka yang diduga disebabkan benda tumpul, pada sejumlah bagian tubuh siswi SMA Malang berinisial SN (17) yang tewas setelah dikeroyok sejumlah remaja.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi mengatakan tim dokter telah menyelesaikan proses autopsi jenazah korban penganiayaan tersebut, Kamis (26/11).

“Ada luka memang di bagian belakang, benda tumpul, kemudian di pelipis di bagian wajah sebelah kiri ya kalau tidak salah,” kata Danang kepada wartawan di Malang, Jumat (27/11).

Saat ini, penyidik melanjutkan proses pendalaman dengan meminta keterangan dari pihak keluarga, mengenai kondisi kesehatan korban sebelum peristiwa pengeroyokan.

“Dari keluarga memang korban ini sakit, sebelumnya ada gejala jantung sama GERD, informasi awalnya demikian. Kami masih cek kembali, cocokkan nanti dengan hasil autopsi seperti apa," jelasnya.

Danang menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan dokter forensik, untuk menunggu kesimpulan resmi mengenai penyebab pasti kematian dari remaja tersebut.

"Ya, kami masih menunggu. Dari kemarin sudah dilakukan autopsi terhadap korban dan masih koordinasi intens dengan dokter yang melakukan termasuk hasilnya nanti," ujarnya.

Total ada delapan orang anak yang telah menjalani proses pemeriksaan intensif terkait perkara tersebut. Mereka berinisial SN, yakni SP (16), IDH (17), WRL (16), dan CAN.