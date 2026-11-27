jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Sat Reskrim Polres Bondowoso mengungkap dua kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menjelaskan tersangka pertama berinisial LN (32), warga Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan kekerasan seksual dalam perkara tersebut terjadi sejak akhir 2025 hingga Mei 2026. Lokasi kejadian berada di sebuah rumah kosong di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa dugaan kekerasan seksual ini terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Mei 2026, dan lokasi kejadiannya di rumah kosong di Kecamatan Curahdami (Bondowoso)," kata Aryo dalam konferensi pers di Mapolres Bondowoso, Kamis (26/11).

Aryo menjelaskan kasus tersebut bermula ketika tersangka LN berkenalan dengan korban melalui media sosial TikTok. Setelah berkomunikasi, tersangka diduga mengajak korban pergi ke sebuah rumah kosong di salah satu desa di Kecamatan Curahdami.

Di lokasi tersebut, LN diduga melakukan persetubuhan dan pencabulan secara paksa terhadap korban. Perbuatan itu disebut terjadi sebanyak tiga kali dalam rentang waktu tersebut.

"Akibatnya, korban dilaporkan hamil dengan perkiraan usia kandungan enam bulan berdasarkan hasil pemeriksaan mandiri," kata Aryo.

Selain perkara tersebut, Polres Bondowoso juga mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Dalam kasus kedua, polisi mengamankan tersangka berinisial YN, warga Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.