jatim.jpnn.com, MALANG - Polda Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang siswi SMA negeri di Kota Malang berinisial SN (17) meninggal dunia.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menegaskan pihaknya akan menangani perkara tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

"Terkait dengan penanganan perkara, kami akan tegas dalam pelaksanaannya," kata Ganis setelah mengunjungi rumah duka di Kota Malang, Kamis (26/11).

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Dia menjelaskan proses hukum dalam kasus ini akan mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut karena korban dan terduga pelaku masih berstatus anak.

Sementara itu, penyebab pasti kematian korban dan jumlah terduga pelaku masih didalami. Penyelidikan dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota.

Ganis menyebut dugaan keterlibatan pelaku tidak hanya mengarah pada satu orang. Namun, pihak kepolisian belum dapat mengungkapkan jumlah pastinya karena proses pendalaman masih berlangsung.

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"Untuk pelakunya berapa orang, tentunya tidak sendiri, tetapi kami belum bisa menyebutkan jumlahnya karena masih didalami," ucapnya.

Ganis juga mengingatkan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi perhatian bersama, baik bagi pihak sekolah maupun orang tua. Dia meminta orang tua membangun kedekatan dengan anak serta memantau lingkungan pergaulan mereka.