jatim.jpnn.com, MALANG - Seorang siswi SMA negeri di Kota Malang meninggal dunia diduga menjadi korban pengeroyokan, Rabu (25/11) malam. Korban dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi tak bernafas.

Kasi Humas Polresta Malang Ipda Lukman Sobhikin mengatakan kasus itu bermula saat korban SN (17) warga Balearjosari, Blimbing, dijemput oleh dua remaja putri SP (16) dan IDH (17), sekitar pukul 19.30 WIB.

“Mereka mengajak korban menuju Jalan Bulan Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, dengan satu sepeda motor, berboncengan tiga,” kata Lukman dalam keterangan persnya, Kamis (26/11).

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Ketiganya baru sampai di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB. Lalu, seorang wanita berinisial CAN (16) langsung menarik tangan korban hingga turun dari sepeda motor.

“CAN dan WRL (16) memukul kepala dan menendang korban berkali-kali menggunakan tangan kosong hingga korban terjatuh,” ujarnya.

Kemudian, SP, WRL, IDH dan seorang pemuda pria BG mengajak korban berbicara. Namun, korban yang kesulitan menjawab menerima tamparan serta ejekan dari tiga wanita itu.

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Selanjutnya, para pelaku membawa korban ke rumah SP yang berada di kawasan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, karena kondisinya lemas dan sudah tak mampu berdiri.

“Setibanya di rumah SP, mereka memberikan minyak kayu putih kepada korban. Menurut keterangan dalam kronologi penyidik, saat itu korban masih bernapas,” ucapnya.