jatim.jpnn.com, SURABAYA - Supardi (65) disebut sengaja ingin membuat Suparman (75) cacat sehingga membakarnya saat tidur di teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya

Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana Trenggoro niat tersangka untuk membuat korban mengalami kecacatan tersebut didasari oleh rasa sakit hati yang dialaminya.

Tersangka merasa korban telah merebut pekerjaannya sebagai marbut Masjid Al Istiqomah, setelah ditinggalkan karena sakit tiga bulan di rumahnya Desa Randirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

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Selain itu, pelaku juga merasa korban berbicara dengan bahasa kasar selama berteman. Ternyata, tindakan tersebut telah menyakiti Supardi hingga melakukan kekerasan.

“Tersangka memiliki niat untuk membuat korban cacat dengan melakukan penganiayaan berat dikarenakan sakit hati,” kata Sugarda di Polsek Gubeng, Kamis (26/11).

Kemudian, tersangka langsung berangkat membeli Pertalite menggunakan sepeda angin milik takmir di sebuah toko Jalan Ngagel Madya, Kecamatan Gubeng, Sabtu (21/11).

“Tersangka membeli Pertalite satu botol mineral ukuran 1,5 liter atau 1.500 mililiter, harganya Rp12 ribu. Dia menyembunyikannya di gerbang kampung yang tidak dijaga security,” ujarnya.

Supardi yang mengetahui korban selalu tidur di teras Masjid Al Istiqomah menunggu waktu yang tepat. Lalu, dia mengambil Pertalite yang disembunyikannya, Minggu (22/11) sekitar pukul 02.00 WIB.