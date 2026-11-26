jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Supardi (65) sebagai tersangka pembakar marbut Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya, terancam hukuman 12 tahun penjara.

Pria asal Desa Randirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar itu dijerat Pasal 468 KUHP dan atau Pasal 17 Jo Pasal 459, tentang tindak pidana penganiayaan berat dan atau percobaan pembunuhan.

“Untuk ancaman hukuman hukuman 12 tahun (penjara),” kata Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana Trenggoro saat konferensi pers di markasnya, Kamis (26/11).

Sugarda mengatakan Supardi berniat membuat Suparman (75) mengalami kecacatan, karena merasa sakit hati dengan tindakan yang dilakukan oleh korban.

“Tersangka memiliki niat untuk membuat korban cacat dengan melakukan penganiayaan berat dikarenakan sakit hati,” jelasnya.

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Awalnya, keduanya saling mengenal ketika tersangka menjadi marbut Masjid Al Istiqomah. Di sisi lain, korban merupakan tukang becak yang kerap melintas di kawasan itu.

“Yang bersangkutan sakit makanya kurang lebih tiga bulan tidak melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya korban sebelum menjadi marbut sebagai tukang becak,” ujarnya.