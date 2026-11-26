jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap kasus praktik perdagangan ilegal bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa tanduk rusa timor atau timorensis di Kabupaten Lamongan.

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Rofiq Ripto Himawan mengatakan pengungkapan itu bermula dari patroli siber dan laporan, terkait dugaan transaksi organ satwa liar secara daring

Lalu, penyidik menetapkan sebagai tersangka seorang perempuan bernama Trisnawati (34) warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.

“Rusa timorensis sudah masuk dalam keputusan menteri, bahwa ini adalah binatang Apendiks yang dilindungi dan menuju kepunahan,” kata Rofiq di Mapolda Jawa Timur, Rabu (25/11).

Tersangka adalah pengepul dan penjual tanduk rusa timor tanpa mengantongi dokumen legalitas asal-usul satwa maupun Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).

“Dengan proses perdagangannya, setiap kilogram itu yang bersangkutan menjual kepada konsumen di pasar gelap dengan harga Rp290.000 (per kilogramnya)," ucapnya.

Saat penangkapan, penyidik turut menyita barang bukti berupa tanduk rusa timor sebanyak 839 buah dan lima lainnya yang masih menempel pada bagian tengkorak kepala.

Rofiq menyebut berdasarkan penghitungan konservasi, hilangnya ratusan satwa dilindungi akibat perburuan masif itu memicu kerugian negara dan ekosistem sekitar Rp1,54 miliar.