jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Anggota Polres Lamongan berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) berinisial H terancam diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid membenarkan bahwa sidang KKEP terhadap Aipda H telah digelar pada Kamis (19/11). Dalam sidang tersebut, diputuskan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota yang bersangkutan.

"Benar, Polres Lamongan telah menggelar sidang KKEP terhadap Aipda H dengan putusan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat," kata Hamzaid, Rabu (25/11).

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Dia menjelaskan putusan tersebut merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Hamzaid menegaskan, Polres Lamongan berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

"Penegakan kode etik merupakan bentuk komitmen institusi untuk menjaga disiplin dan profesionalitas anggota," ujarnya.

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Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Aipda H telah mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut ke Polda Jawa Timur. Dengan demikian, proses penanganan pelanggaran kode etik terhadap anggota tersebut masih berlanjut pada tingkat banding.

Kasus ini bermula dari penindakan yang dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur terhadap Aipda H di sebuah tempat hiburan malam.