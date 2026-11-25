jatim.jpnn.com, SURABAYA - Demo buruh terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) diwarnai aksi bakar sampah di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (25/11).

Berdasarkan pantauan, awalnya orator menyampaikan agar perwakilannya yang melakukan mediasi untuk segera keluar dari Kantor Gubernur Jawa Timur, sekitar pukul 17.00 WIB.

“Rembukan apa, rembukan apa, rembukan apa,” kata salah satu orator yang diikuti oleh massa aksi.

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Selanjutnya, muncul sebanyak dua titik api berada di barisan massa aksi, sekitar pukul 18.00 WIB. Lalu, sejumlah aparat kepolisian terlihat membawa tameng dan alat pemadam.

“Hati-hati, hati-hati provokasi, hati-hati, hati-hati provokasi,” ujarnya.

Beberapa buruh kembali mengumpulkan kardus dan sampah plastik yang ada di sekitar lokasi untuk dibakar. Namun, polisi mendatanginya lagi untuk memadamkannya.

Tak lama, sejumlah perwakilan buruh yang menggelar audiensi mulai keluar dari Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka langsung mendatangi massa aksi yang sudah berkumpul.

Juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur Jazuli mengatakan lamanya audiensi karena menunggu Pemerintah Provinsi (Pemprov) selesai menetapkan UMK.