jatim.jpnn.com, MALANG - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Malang Kota mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Apartemen Begawan, Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang perempuan berinisial SMH (23), asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai tersangka. Dia kini telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban melalui layanan darurat Kepolisian 110 pada Minggu (22/11). Petugas yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi dua perempuan berinisial MAS (21) serta seorang anak di bawah umur berinisial MCEB (14).

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobhikin mengatakan petugas segera melakukan penanganan setelah menerima laporan tersebut.

"Setelah menerima laporan melalui layanan 110, petugas langsung menuju Apartemen Begawan untuk mengamankan korban dan melakukan penanganan awal," ujar Lukman, Selasa (24/11).

Peristiwa penyekapan itu diduga terjadi di kamar A-0321 lantai 3 Apartemen Begawan pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 03.00 WIB.

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Lukman menjelaskan kasus tersebut berawal ketika salah satu korban melakukan siaran langsung atau live di TikTok untuk mencari pekerjaan pada Sabtu (14/11).

Tidak lama kemudian, sebuah akun menghubungi korban dan menawarkan pekerjaan sebagai terapis spa di Malang. Perekrut tersebut juga menjanjikan bantuan biaya perjalanan.