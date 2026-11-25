jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial seorang mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Airlangga (Unair) berinisial R diduga merekam sejumlah pria secara sembunyi di kamar mandi gym.

Kasus tersebut terbongkar setelah seseorang memergoki R yang diduga tengah beraksi. Saksi menemukan ada ribuan foto serta video tersimpan di ponselnya.

"Dia merekam orang setengah telanjang, ngerekam aku mandi, astagfirullah halazim," kata korban setelah mendapati aksi perekaman pelaku dalam video di media sosial, Rabu (25/11).

Lalu, korban melontarkan sejumlah pertanyaan kepada R atas tindakannya tersebut. Pelaku pun mengakui telah merekam sejumlah pria di kamar mandi tempat gym.

"Saya merekam masnya mandi, saya kira teman saya tadi," jawab R ketika ditanya korban.

Menanggapi itu, Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol Unair Pulung Siswantara menyebut pihaknya tidak menoleransi tindakan yang dilakukan mahasiswa tersebut.

"Perilaku tersebut bertentangan kode etik mahasiswa, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai luhur Excellence with Morality yang dijunjung Universitas Airlangga," kata Pulung dalam keterangan persnya.

Oleh karena itu, pihak fakultas telah memanggil mahasiswa tersebut untuk dimintai klarifikasi. Proses penanganan dijalankan sesuai mengikuti prosedur yang berlaku.