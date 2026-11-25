jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial MAY (30) diringkus Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan berinisial SA (24) di kawasan Simokerto.

Kasus tersebut sempat viral di media sosial dan menggegerkan warga. MAY diduga meremas bagian pantat korban saat melintas menggunakan sepeda motor dengan mengenakan jaket ojek online.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/11) sekitar pukul 16.30 WIB.

Saat kejadian, korban sedang berkumpul bersama keluarganya sambil menikmati rujak di depan rumahnya di kawasan Simokerto.

Tiba-tiba, seorang pengendara sepeda motor yang mengenakan jaket ojek online mendekati korban. Pria tersebut kemudian diduga memepet dan meremas bagian pantat korban sebelum meninggalkan lokasi.

"Korban yang tak terima atas perlakuan tersebut langsung mengejar pelaku sembari berteriak meminta pertolongan," jelas Melatisari, Selasa (24/11).

Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar. Korban bersama sejumlah warga kemudian mengejar dan berhasil menghentikan pengendara tersebut di kawasan Bulak Banteng.