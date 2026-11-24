jatim.jpnn.com, SURABAYA - Supardi (65) nekat membakar Suparman (75) di teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya, karena posisinya sebagai marbut digantikan.

Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana Trenggoro mengatakan penganiayaan berat itu dilakukan saat korban tidur di teras masjid, Minggu (22/11) sekitar pukul 02.00 WIB.

“Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati pelaku terhadap korban,” kata Sugarda ketika dikonfirmasi, Selasa (24/11).

Pelaku diduga tidak terima karena posisinya sebagai marbut telah digantikan korban di Masjid Al Istiqomah. Selain itu, tersangka juga merasa menjadi bahan pergunjingan Suparman.

Lalu, Supardi membeli Pertalite di salah satu toko di kawasan Jalan Ngagel Madya, bahkan bakar tersebut sempat disimpan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membakar korban.

“Ketika korban sedang tertidur, pelaku diduga menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban, kemudian menyulutnya menggunakan korek api hingga tubuhnya terbakar,” ujarnya.

Selanjutnya, pelaku memutuskan langsung melarikan diri meninggalkan korban di lokasi kejadian. Di sisi lain, dua orang yang tengah memberi makan kucing mendengar suara kegaduhan.

“Mendengar suara letupan dari arah depan masjid, keduanya mengecek dan mendapati korban sedang berusaha memadamkan api yang sudah membakar tubuhnya,” ucapnya.