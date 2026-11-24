jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suparman (75) korban dugaan pembakaran oleh temannya sendiri Supardi (65) sempat merintih kesakitan saat tubuhnya terbakar di depan teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Minggu (22/11) sekitar pukul 02.00 WIB.

Saksi mata Didik Santoso mengatakan dirinya sedang berada di rumah memberi makan kucing ketika mendengar suara letupan.

Dia bersama seorang warga bernama Adi Hanuargo langsung keluar untuk melihat sumber suara. Keduanya mendapati Suparman sudah dalam kondisi terbakar.

"Setelah terdengar letupan, saya dan Pak Adi langsung keluar. Ternyata korban sudah terbakar bersama alas tidurnya. Kami kemudian mengambil air untuk menyiram api," ujar Didik, Selasa (24/11).

Menurut Didik, saat kejadian korban sedang tidur di teras masjid. Ketika tubuhnya terbakar, korban sempat terbangun dan merintih kesakitan.

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Didik mengaku langsung berupaya memadamkan api agar tidak makin membesar. Dia juga berusaha memastikan korban segera mendapatkan pertolongan medis.

Saksi lainnya Adi Hanuargo menyebut api padam dalam hitungan detik setelah warga menyiramkan air. Namun, kondisi tubuh korban sudah mengalami luka bakar serius.