jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menangkap Supardi (65) pelaku pembakar Suparman (75) di teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Minggu (22/11).

Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana Trenggoro mengatakan awalnya pihaknya mendapat laporan adanya warga yang dibakar saat tidur di di teras Masjid Al Istiqomah.

“Mendapat laporan kejadian, petugas langsung datang melakukan olaj tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi,” kata Sugarda ketika dikonfirmasi, Selasa (24/11).

Selain itu, aparat kepolisian juga mengumpulkan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian dan barang bukti berupa rekaman CCTV masjid serta barang milik korban.

“Berbekal hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Gubeng berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang diketahui mantan marbot masjid tersebut,” ujarnya.

Polisi mendapatkan informasi pelaku melarikan diri ke rumahnya yang ada di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, sejumlah personel diterjunkan untuk melakukan pengejaran.

“Upaya membuahkan hasil, Senin (23/11) sekitar pukul 11.00 WIB, petugas mengamankan terduga pelaku di rumahnya di wilayah Wlingi, Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Kemudian, pelaku dibawa ke Polsek Gubeng guna dimintai keterangan terkait perbuatannya. Sejumlah saksi juga kembali dimintai keterangan untuk proses pendalaman kasus.