jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria bernama Suparman (75) diduga dibakar temannya bernama Supardi (65) di teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu (22/11) sekitar pukul 02.00 WIB. Perselisihan antara dua marbut masjid itu diduga menjadi pemicu aksi pembakaran terhadap korban.

Ketua RW Ngagel Tama Tengah IV Hendri Susanto mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, kedua pria tersebut sempat terlibat pertengkaran sebelum insiden pembakaran terjadi.

Hendri mengaku mendapat kabar dari warga sekitar pukul 02.30 WIB. Dia kemudian mendatangi lokasi sekitar pukul 02.40 WIB. Namun, saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), korban sudah dibawa ke rumah sakit.

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"Katanya sebelumnya mereka bertengkar. Saya juga sempat bertanya ke pihak kepolisian karena biasanya tidak ada masalah seperti ini," ujar Hendri, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan kedua pria tersebut sebenarnya sudah lama tinggal di lingkungan setempat dan saling mengenal. Bahkan, keduanya telah berteman selama bertahun-tahun.

Pelaku sebelumnya juga pernah menjadi marbut di masjid tersebut. Namun, dia mengundurkan diri setelah Iduladha dan pulang ke daerah asalnya di Blitar.

Posisi marbut kemudian digantikan korban yang merupakan warga Trenggalek. Sekitar sepekan sebelum kejadian, pelaku kembali ke Surabaya untuk mencari pekerjaan dan biaya hidup.

Karena posisi marbut sudah diisi orang lain, pelaku sempat diminta membantu membuat tempat sampah. Hendri menyebut pekerjaan tersebut telah dibayar oleh pihak lingkungan setempat.