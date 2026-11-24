jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polisi telah menangkap RH (29) warga Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pelaku pembunuhan pria berinisial AT (28) di indekos Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Rabu (11/11).

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Condroputra mengatakan tersangka mengenal korban melalui aplikasi Michat, saat mencari teman untuk memenuhi hasrat seksualnya.

“Setelah berhubungan dengan korban, RH curhat jika istri sirinya juga pekerja pemandu lagu atau LC di Kecamatan Sedati,” kata Bobby di Mapolresta Sidoarjo, Senin (23/11).

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Selanjutnya, kedua pria tersebut terus menjalin komunikasi melalui aplikasi yang sama. Korban sempat menyinggung istri tersangka kerap keluar dengan laki-laki karena pekerjaannya.

“RH tersinggung karena korban mengatakan istri sirinya sebagai LC sering diajak laki-laki. Perkataan itu membuat muncul dibenaknya untuk membunuh korban,” ujarnya.

Di sisi lain, AT langsung memblokir akun pelaku, tetapi RH menggunakan profil lain untuk menghubungi. Mereka pun janjian bertemu di indekos korban atau lokasi kejadian.

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“RH masuk ke dalam indekos saat korban duduk di kasur dan bersandar di dinding. Tersangka izin ke kamar mandi, lalu mengambil sangkur yang disimpan di pinggul belakang,” jelasnya.

Kemudian, tersangka langsung menikam dada sebelah kiri atas korban sebanyak satu kali. Selanjutnya, dia mengambil dua ponsel dan sebuah sepeda motor Honda Vario.