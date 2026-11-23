jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Timur memusnahkan sebanyak 1,2 ton benih jagung asal Tailan yang terindikasi terkontaminasi bakteri dan cendawan patogen berbahaya.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang berpotensi mengancam sektor pertanian di Indonesia.

Ketua Tim Kerja Bidang Karantina Tumbuhan BKHIT Jatim Masanto mengatakan benih jagung tersebut terindikasi mengandung bakteri Pantoea stewartii dan cendawan jenis Peronosclerospora.

Kedua patogen tersebut berpotensi menyerang tanaman pertanian dan menimbulkan kerusakan hingga kerugian ekonomi.

"Benih jagung tersebut terindikasi mengandung bakteri Pantoea stewartii dan cendawan jenis Peronosclerospora yang berpotensi menyerang sejumlah tanaman pertanian serta menimbulkan kerusakan dan kerugian ekonomi," kata Masanto dalam kegiatan pemusnahan di Instalasi Karantina Terpadu BKHIT Jatim, Sidoarjo, Senin (23/11).

Menurut dia, penyebaran patogen tersebut dapat mengancam produktivitas komoditas pangan strategis. Kondisi itu juga berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Masanto menjelaskan apabila patogen tersebut menyebar, tanaman inangnya berpotensi berkembang luas. Dampaknya tidak hanya terhadap komoditas jagung, tetapi juga tanaman lain seperti padi, bawang, dan cabai.

Selain terindikasi mengandung patogen berbahaya, benih jagung asal Thailand tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan dari negara asal. Dengan demikian, komoditas itu tidak memenuhi ketentuan pemasukan tumbuhan ke Indonesia.