jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengungkapan kasus peredaran narkotika di kawasan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, mengungkap temuan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pembuatan tembakau sintetis.

Dalam penggerebekan rumah milik tersangka berinisial AM (45), polisi menyita belasan botol berisi cairan tembakau sintetis serta satu botol besar berisi cairan berwarna kuning yang kandungannya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

Penggerebekan dilakukan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama menjelaskan petugas menemukan sejumlah barang bukti saat melakukan penggeledahan.

Barang bukti tersebut meliputi 15 botol kecil berisi cairan tembakau sintetis berwarna merah muda. Masing-masing botol memiliki volume sekitar 100 mililiter.

Selain itu, petugas menemukan satu botol besar berisi cairan berwarna kuning dengan volume sekitar 106 mililiter.

"Tak berhenti di situ, petugas juga mengamankan empat plastik berisi irisan daun tembakau sintetis dengan berat bersih sekitar 4,925 gram," jelas Dodi, Senin (23/11).

Temuan dua jenis cairan dengan warna berbeda menjadi perhatian penyidik. Polisi masih mendalami kandungan serta peruntukan cairan tersebut untuk memastikan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran tembakau sintetis.