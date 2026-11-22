jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kuasa hukum manajemen sekaligus Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Masbuhin meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan tahun anggaran 2025–2026.

Permintaan tersebut disampaikan menyikapi perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan keuangan PDTS KBS yang tengah ditangani bidang pidana khusus Kejati Jatim.

Masbuhin menyebut pihaknya mendampingi tiga pejabat PDTS KBS berinisial EES, MN, dan NW sejak Maret 2026. Dia menegaskan, ketiga kliennya bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.

Namun, pihaknya menilai konstruksi penetapan tersangka dalam perkara tersebut perlu dicermati, terutama terkait pertanggungjawaban Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS.

Menurut Masbuhin, Bawas merupakan satu kesatuan organ pengawasan yang menjalankan tugas secara kolektif. Karena itu, dia mempertanyakan apabila hanya satu anggota Bawas berinisial EES yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara ketua dan anggota lainnya belum dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Menjadikan hanya satu anggota Bawas sebagai tersangka, sementara ketua dan anggota Bawas lainnya seolah tidak tersentuh hukum, berpotensi mencederai rasa keadilan dan mengaburkan struktur pertanggungjawaban korporasi," ujar Masbuhin dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11).

Dia juga menyoroti mekanisme pembahasan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Menurutnya, kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak semestinya dipandang sebagai keputusan personal semata.

Masbuhin berpendapat, apabila suatu kebijakan telah diketahui, dibahas, dan disetujui dalam lingkup pengawasan, aspek pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat perlu ditelusuri.