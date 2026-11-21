jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast mengatakan pengungkapan itu merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberantas perdagangan orang, khususnya praktik perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.

"Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural," kata Jules dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (20/11).

Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari total 21 perkara tersebut, delapan kasus ditangani langsung oleh Polda Jatim dengan 14 tersangka.

Adapun 13 perkara lainnya ditangani oleh polres jajaran dengan jumlah 15 tersangka.

"Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang," ujar Ganis.

Dia mengungkapkan para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menjerat calon pekerja migran. Salah satunya dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dan menjanjikan gaji tinggi.

Para korban kemudian diminta membayar sejumlah uang dengan alasan biaya pengurusan dokumen hingga keberangkatan.