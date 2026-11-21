jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap dua pria Warga Negara Indonesia (WNI) hendak berangkat untuk menjadi tentara Rusia setelah mendapatkan tawaran gaji Rp54 juta per bulannya.

Dirres PPA-PPO Polda Jawa Timur Kombes Ganis Setyaningrum mengatakan laporan (LP) dengan dua korban tersebut termasuk dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Modus penawaran pekerjaan tentara di Rusia, kami memiliki dua LP. Korban JS warga Kabupaten Bogor dan AS warga Lampung,” kata Ganis di Mapolda Jawa Timur, Kamis (21/11).

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Awalnya, Polda Jawa Timur mendapat informasi dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) dan imigrasi telah menangkap dua orang di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

“Jadi, mereka pada saat itu adalah berangkat dari bandara di Soekarno-Hatta (Tangerang), kemudian terjadi penolakan korban dibawa ke Juanda,” ujarnya.

Selanjutnya, kedua korban dimintai keterangan lebih lanjut di Mapolda Jawa Timur. Mereka mengakui berencana untuk berangkat menjadi tentara bayaran di Rusia.

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“Untuk modus operandinya tentunya ini adalah perekrutan korban yang akan dijadikan tentara Rusia, dengan gaji yang diiming-iming adalah Rp54 juta per bulan,” jelasnya.

Ganis menyebut polisi telah menetapkan seseorang tersangka berinisial IS yang diduga terlibat dalam perkara itu. Saat ini, mereka dalam proses mencari keberadaannya.