jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya menangani tiga laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu 15 Oktober hingga 19 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mencatat tiga korban perempuan, termasuk satu anak di bawah umur.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari mengatakan, penanganan kasus TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga dilakukan melalui pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam penanganan tiga perkara tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai muncikari. Mereka terdiri dari tiga laki-laki dewasa dan satu anak.

"Dari hasil penanganan perkara, tercatat dua korban perempuan dewasa dan satu korban anak-anak. Modus yang digunakan para pelaku adalah memperoleh keuntungan berupa uang dari praktik perdagangan orang," jelas Melatisari, Jumat (20/11).

Melatisari menjelaskan tiga laporan polisi terkait perkara tersebut diterbitkan pada 25 dan 30 Oktober 2026. Sejumlah barang bukti turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Barang bukti tersebut di antaranya telepon seluler, uang tunai, kondom, serta kuitansi pembayaran hotel yang berkaitan dengan perkara.

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Hingga 19 November 2026, ketiga laporan polisi itu masih dalam proses penyidikan. Polisi terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Selain melakukan penindakan, Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya juga menggencarkan sosialisasi pencegahan TPPO. Sepanjang periode tersebut, tercatat delapan kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan sasaran lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga calon pekerja migran Indonesia (PMI).