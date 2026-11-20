jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian menangkap MB (51) seorang ayah yang menjual kekasih anaknya AM (17), untuk melayani pria hidung belang di Kecamatan Benowo, Surabaya.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari mengatakan perkara tersebut bermula ketika korban menjalin asmara dengan pria berinisial YG, sejak Juni 2026 lalu.

Korban kenal dengan MB yang merupakan ayah YG. Sebab, Perempuan tersebut kerap membantu warung kopi di Wisma 21, Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo.

“Situasi berubah ketika korban yang semula membantu membuat kopi di Wisma 21, diduga justru dipaksa dan dibujuk untuk melayani tamu laki-laki,” kata Melati kepada wartawan, Jumat (20/11).

Melati menyebut MB pertama kali membujuk korban, Senin (19/10). Ketika itu, pria tersebut merayu AM agar mau melayani tamu laki-laki dengan tarif yang dipatok Rp250 ribu.

Bahkan, pria lainnya DW (16) dan KV (17) melanjutkan praktik tersebut. Korban mengaku dipaksa dengan tawaran tarif berkisar Rp225 ribu hingga Rp250 ribu per tamunya.

Namun, korban hanya mendapatkan bagian sebesar Rp100 ribu per tamunya. Sisanya, uang hasil dari melayani tamu tersebut diduga dinikmati dan dibagi-bagikan oleh para pelaku.

"Bahkan, sebagian uang yang menjadi hak korban diduga dipotong oleh salah satu pihak dengan alasan untuk membayar utang atau biaya sekolah," ucapnya.