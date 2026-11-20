jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Ucapan korban yang menyinggung perasaan diduga menjadi pemicu pembunuhan terhadap VE (37), seorang janda di Kota Probolinggo. Perempuan tersebut ditemukan tewas di kamar kosnya di wilayah Kanigaran.

Terduga pelaku berinisial AS (28) kini telah ditangkap polisi. Pria itu diamankan Unit Jatanras Satreskrim Polres Probolinggo Kota sekitar 10 jam setelah kasus dugaan pembunuhan tersebut dilaporkan pada Minggu (15/11).

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra mengatakan AS diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap VE. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia oleh adiknya, DAP (27), sekitar pukul 07.00 WIB.

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Setelah menemukan jasad kakaknya, DAP langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi hingga mengarah kepada AS.

"Setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi, kami mengamankan saudara AS yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan," ujar Lucky.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan itu diduga bermula ketika tersangka dalam kondisi mabuk memesan jasa layanan seksual korban melalui aplikasi MiChat. Setelah menyepakati tarif, keduanya bertemu di kamar kos yang kemudian menjadi lokasi kejadian.

Di kamar tersebut, tersangka dan korban melakukan hubungan seksual. Namun, karena diduga berada di bawah pengaruh alkohol, tersangka melakukan hubungan badan dalam durasi cukup lama hingga membuat korban kesal.

Korban kemudian melontarkan perkataan dalam bahasa Jawa, 'wes elek, suwe metune', yang berarti sudah jelek, keluarnya lama. Ucapan tersebut diduga membuat tersangka tersinggung dan emosi.