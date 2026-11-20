jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda menjatuhkan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 294 warga negara asing (WNA) hingga 31 Oktober 2026. Pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga pelanggaran keimigrasian yang berkaitan dengan tindak pidana lintas negara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Agus Winarto mengatakan, mayoritas WNA yang dikenai tindakan tersebut berasal dari China. Mereka kemudian dideportasi ke negara masing-masing.

"Terbanyak dari China. Mereka kemudian dideportasi ke negara masing-masing," katanya di Sidoarjo, Kamis.

Agus menjelaskan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing terus ditingkatkan seiring meningkatnya mobilitas WNA di Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sejumlah pengungkapan kasus menjadi catatan penting sepanjang tahun ini," katanya.

Beberapa kasus yang ditangani Imigrasi Juanda di antaranya pencurian dalam penerbangan yang melibatkan warga negara Tiongkok, penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing di kawasan industri, serta pengungkapan dugaan jaringan penipuan siber lintas negara dengan modus love scamming di Surabaya.

Pengungkapan kasus penipuan siber tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.

"Imigrasi Juanda juga menangani sejumlah kasus lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelecehan seksual, serta pemalsuan dokumen," katanya.