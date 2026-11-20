jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS).

Keempat tersangka itu adalah, Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan surat penetapan nomor TAP-1635/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026.

Kedua, Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional dan Umum berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP-1636/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 19 November 2026.

ketiga Eilya Emi Suprapto selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP-1637/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026.

Keempat, Moh Ma’ruf Syah selaku advokat pada kantor Maruf Syah and Partner berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP-1638/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur I Gede Punia Atmaja mengatakan perkara itu bermula saat direksi dan karyawan PD TS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Februari 2025.

“Panggilan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan sewa tenant,” kata Gede Punia di Kejati Jawa Timur, Kamis (19/11).

Lalu, tersangka Nurika dan Nahroni menghubungi Eilya Emi. Mereka membahas perihal pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak.