jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia.

Kedua WNI tersebut berinisial JS (44) laki-laki asal Cibinong, Jawa Barat dan A (42) laki-laki asal Padang, Sumatera Barat.

Mereka berdua awalnya mengaku akan berlibur ke Tailan melalui Singapura. Namun, hasil pemeriksaan mendalam menunjukkan tujuan sebenarnya adalah Rusia. Mereka diketahui mendapat tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto menjelaskan pencegahan dilakukan pada Rabu (18/11). Kecurigaan petugas muncul setelah menemukan ketidaksesuaian keterangan mengenai tujuan perjalanan kedua calon penumpang tersebut.

"Kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026," kata Agus, Kamis (19/11).

Dalam pemeriksaan lanjutan, keduanya mengaku mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan pihak perekrut menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Tailan selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus.

Atas temuan tersebut, petugas menunda keberangkatan keduanya melalui mekanisme Not Ok to Board (NOTB).