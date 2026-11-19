jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia, digagalkan keberangkatannya di Bandara Internasional Juanda, Rabu (18/11).

Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengatakan awalnya petugas mencurigai dua pria berinisial JS (44) asal Cibinong, Jawa Barat dan A (42) asal Padang, Sumatera Barat.

Saat dimintai keterangan, keduanya mengaku hendak ke Thailand melalui Singapura. Di sisi lain, mereka juga melakukan pembatalan penerbangan, Sabtu (7/11).

"Awalnya mengaku berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya Rusia,” kata Agus dalam keterangan persnya, Kamis (19/11).

Selanjutnya, mereka kembali berdalih telah menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook, menjadi petugas keamanan di Rusia.

“Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” ujarnya.

Lalu, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan terhadap kedua WNI itu. JS dan A pun diserahkan ke Satgas PAM dan Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar.