jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Resnarkoba Polres Tulungagung menyerahkan kembali sopir bus PO SAN berinisial RR (25) kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung untuk menjalani proses rehabilitasi.

Langkah tersebut dilakukan setelah RR dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Nanang Murdiyanto mengatakan rekomendasi rehabilitasi diberikan setelah penyidik Satresnarkoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sopir bus tersebut.

"Dari hasil tes urine itu, terdapat salah satu sopir bus PO SAN trayek Pekanbaru-Tulungagung yang positif narkoba," kata Nanang, Kamis (19/11).

Kasus tersebut bermula dari pemeriksaan urine terhadap 17 sopir dan kernet bus di Terminal Gayatri, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (17/11).

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas gabungan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap pengemudi angkutan umum.

Dari hasil pemeriksaan, RR menunjukkan hasil positif narkotika. Petugas kemudian menyerahkan yang bersangkutan kepada Satresnarkoba Polres Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap bus yang dikemudikan RR. Namun, polisi tidak menemukan barang mencurigakan maupun barang bukti narkotika di dalam kendaraan tersebut.