jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sat Resnarkoba Polres Lumajang menangkap dua pria berinisial AR (37) dan HI (47) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di wilayah lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang.

Kedua pria tersebut ditangkap di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro. AR diketahui merupakan warga Kecamatan Pasrujambe, sedangkan HI berasal dari Kecamatan Senduro.

Kasat Resnarkoba Polres Lumajang Iptu Dwi Sugiyanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di wilayah Desa Kandangtepus.

"Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37) merupakan warga Pasrujambe, dan HI (47) merupakan warga Senduro. Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro," kata Dwi, Rabu (18/11).

Dalam penyelidikan tersebut, petugas lebih dahulu menangkap AR dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Dari pemeriksaan awal, AR mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari HI.

"Dari hasil pemeriksaan awal, polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut bahwa AR mengaku mendapatkan ganja tersebut dari HI," katanya.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengejar HI hingga berhasil mengamankannya. Saat menggeledah tersangka kedua, petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.

Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sabu dengan berat bruto 6,47 gram dan ganja seberat bruto 52,31 gram.