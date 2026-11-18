jatim.jpnn.com, JAKARTA - Polri membongkar jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Jaringan tersebut diketahui beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menangkap empat orang tersangka dan menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai sekitar Rp150 miliar.

Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penyidik juga menelusuri transaksi keuangan jaringan tersebut. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang berkaitan dengan jaringan itu mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018 hingga 2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan yang berada di balik distribusi narkotika.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026, petugas melakukan penindakan di sejumlah lokasi, yakni Bangkalan, Malang, dan Surabaya.

Empat tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial FA alias F, J alias E, MS, dan M alias S. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan jaringan tersebut.