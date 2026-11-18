jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan menyegel enam tempat hiburan malam. Penindakan dilakukan karena tempat usaha tersebut diketahui tidak mengantongi izin operasional.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, penyegelan juga dilakukan karena lokasi tersebut diduga menjadi tempat maksiat.

"Selain karena diketahui tidak mengantongi izin operasional, penyegelan itu dilakukan karena diduga menjadi tempat maksiat," kata Yoni Evan Pratama dalam keterangan pers di Pamekasan, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan enam tempat hiburan yang ditindak merupakan usaha karaoke dengan fasilitas bilik tertutup. Tempat-tempat tersebut juga menyediakan pemandu lagu atau lady companion (LC).

Menurut Evan, seluruh bentuk hiburan yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dilarang di Pamekasan. Kabupaten tersebut selama ini menerapkan nilai-nilai Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Meski demikian, usaha karaoke masih diperbolehkan beroperasi selama memenuhi ketentuan. Konsep yang diizinkan ialah karaoke terbuka dan diperuntukkan sebagai hiburan keluarga.

Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Usaha Karaoke.

"Penyediaan bilik tertutup dan pemandu lagu atau LC jelas menyalahi ketentuan yang berlaku," ujar Evan.