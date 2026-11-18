jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Polres Lumajang menetapkan SR (41) sebagai tersangka, setelah terbukti melakukan penganiayaan kepada anak kandung yang masih berusia 2,5 tahun hingga tewas.

SR langsung ditangkap setelah melakukan kekerasan Dusun Kebonsenen, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Senin (16/11) sekitar pukul 05.00 WIB.

"Pada saat kejadian, kami langsung mengamankan pelaku,” Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi kepada wartawan, Rabu (18/11).

Selanjutnya, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan penganiayaan itu.

Di sisi lain, petugas juga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit, untuk menjalani pemeriksaan medis, visum, dan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya.

“Alhamdulillah hari ini Polres Lumajang sudah melakukan penahanan terhadap pelaku, yaitu ibu kandung dari korban yang meninggal dunia," jelasnya.

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SR dijerat menggunakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Hukuman dapat ditambah sepertiga karena tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh orang tua korban sendiri. Kami akan menangani perkara secara profesional,” ucapnya.