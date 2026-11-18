jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Reskrim Polres Situbondo menyelidiki penemuan mayat perempuan di salah satu kamar Hotel Utama Raya, Desa/Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Selasa (17/11).

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan petugas langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.

"Kami mendapatkan laporan terkait mayat perempuan di salah satu kamar hotel tersebut, dan mayat sudah dibawa untuk dilakukan autopsi," kata Selimat.

Jenazah perempuan yang belum diketahui identitasnya itu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk menjalani autopsi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab serta perkiraan waktu kematian korban.

Baca Juga: Mayat Perempuan dalam Mobil di Parkiran Bandara Juanda Diduga ASN Bangkalan

"Kami masih menunggu autopsi dari tim dokter spesialis forensik untuk mengetahui penyebab kematian korban," ujarnya.

Selimat meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian perempuan tersebut dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian.