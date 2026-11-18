Geger Penemuan Mayat Perempuan di Hotel Utama Raya Situbondo, Polisi Lakukan Autopsi
jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Reskrim Polres Situbondo menyelidiki penemuan mayat perempuan di salah satu kamar Hotel Utama Raya, Desa/Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Selasa (17/11).
Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan petugas langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.
Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.
"Kami mendapatkan laporan terkait mayat perempuan di salah satu kamar hotel tersebut, dan mayat sudah dibawa untuk dilakukan autopsi," kata Selimat.
Jenazah perempuan yang belum diketahui identitasnya itu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk menjalani autopsi.
Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab serta perkiraan waktu kematian korban.
"Kami masih menunggu autopsi dari tim dokter spesialis forensik untuk mengetahui penyebab kematian korban," ujarnya.
Selimat meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian perempuan tersebut dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian.
Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di kamar Hotel Utama Raya Situbondo. Polisi melakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi.
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