jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Reskrim Polres Tulungagung menyelidiki empat kasus pengeroyokan yang terjadi saat rangkaian konvoi perguruan pencak silat pada Sabtu (14/11) malam hingga Minggu (15/11) dini hari.

Empat kejadian tersebut tersebar di dua wilayah, yakni satu tempat kejadian perkara (TKP) di Kecamatan Rejotangan dan tiga lainnya di wilayah Tulungagung Kota.

"Ada empat tempat kejadian perkara (TKP) pengeroyokan di Tulungagung. Satu TKP di Kecamatan Rejotangan dan tiga TKP di wilayah Tulungagung Kota," kata Kepala Satreskrim Polres Tulungagung AKP Andi Wiranata Tamba, Selasa (17/11).

Andi menjelaskan, rangkaian pengeroyokan tersebut mengakibatkan empat orang menjadi korban. Salah satunya merupakan anggota Satreskrim Polres Blitar berinisial ADY (24).

ADY menjadi korban pengeroyokan saat berada di depan Terminal Tulungagung. Ketika itu, korban yang mengenakan pakaian sipil berusaha melerai perselisihan yang melibatkan rombongan konvoi perguruan silat.

Namun, upaya tersebut justru membuat korban menjadi sasaran pengeroyokan hingga mengalami luka di bagian kepala.

"Anggota sudah dibawa ke RS Bhayangkara, tetapi sekarang informasinya sudah bisa dipulangkan," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, masing-masing TKP tercatat memiliki satu korban. Mereka merupakan pengendara dan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian.