jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Polres Lumajang menetapkan SR, ibu kandung seorang anak berusia 2,5 tahun sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi menjelaskan tersangka diduga membawa anak bungsunya dari tempat tidur ke bagian belakang rumah. Korban kemudian dimasukkan ke dalam ember berisi air hingga meninggal dunia.

"Kronologi singkatnya pelaku yakni SR mengangkat anak bungsunya dari tempat tidur untuk dibawa ke belakang rumah, kemudian dimasukkan ke dalam ember berisi air hingga korban meninggal dunia," kata Riki dalam konferensi pers di Mapolres Lumajang, Selasa (17/11).

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Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (16/11) sekitar pukul 04.00 WIB di rumah korban di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Saat kejadian, lingkungan sekitar rumah masih sepi.

Riki menyebut dugaan kekerasan tersebut dipicu persoalan rumah tangga antara tersangka dan suaminya.

"Sebelumnya, pelaku dengan suaminya ada permasalahan keluarga dan bertikai, sehingga hal tersebut memicu emosi tersangka yang juga ibu kandung korban untuk melakukan kekerasan terhadap korban I," tuturnya.

Ayah dan kakak korban menjadi orang pertama yang mengetahui kejadian tersebut. Keduanya berteriak setelah mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa.

Mendapatkan laporan itu, petugas Sat Reskrim Polres Lumajang bersama Polsek Pronojiwo mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Polisi kemudian melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi.