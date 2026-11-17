jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap sindikat penipuan online dengan modus segitiga dalam jual beli mobil di media sosial, dengan nilai transaksi Rp6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026.

Dalam kasus itu, polisi menetapkan empat orang tersangka inisial Y (47), S (33), HU (31), dan J (34). Di sisi lain, korban yang mengalami kerugian sekitar ada 20 orang di sejumlah daerah.

“Keempat tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam menjalankan aksinya,” kata Dirresiber Polda Jawa Timur Kombes Pol Bimo Ariyanto di markasnya, Selasa (17/11).

Pelaku berinisial S, HU, dan J mempunyai peran untuk mencari iklan mobil, mengunggah ulang. Lalu, mereka menghubungi calon pembeli dan penjual dengan identitas palsu.

Di sisi lain, tersangka Y berperan menyediakan sarana komunikasi, menyiapkan rekening penampung, serta mengatur pemindahan dan pembagian uang hasil kejahatan.

"Modus yang digunakan adalah penipuan segitiga, yaitu para pelaku menempatkan dirinya sebagai perantara palsu antara pembeli dan pemilik mobil yang sebenarnya," ujarnya.

Kemudian, para pelaku langsung menghubungi calon pembeli yang tertarik. Selanjutnya, mereka juga berkomunikasi dengan pemilik mobil untuk mengatur lokasi pertemuan.

Pembeli yang sudah merasa cocok dan sepakat untuk membeli kendaraannya, diminta untuk mengirimkan uang pembayaran ke rekening yang telah disiapkan pelaku.