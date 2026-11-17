jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Lantas Polres Tulungagung menyita 22 sepeda motor berknalpot brong yang digunakan sejumlah remaja saat mengikuti konvoi perguruan silat di Kabupaten Tulungagung.

Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan warga yang merasa terganggu dengan suara bising kendaraan, terutama saat pengendara menggeber-geber sepeda motor.

“Kami menindaklanjuti keresahan masyarakat, apalagi aksi konvoi ini disertai menggeber-geber sepeda motornya,” kata Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Tulungagung Iptu Ahmad Zainudin, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan penertiban berlangsung pada Minggu (15/11) di simpang empat Cuwiri, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman.

Dari hasil penindakan tersebut, petugas menyita 22 sepeda motor. Sebanyak 21 kendaraan ditindak pada siang hari, sedangkan satu kendaraan lainnya diamankan pada malam hari.

Selain menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, sejumlah pengendara juga diketahui tidak memenuhi persyaratan berkendara. Di antaranya tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan tidak melengkapi kendaraan sesuai ketentuan.

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Petugas kemudian memberikan sanksi tilang kepada para pelanggar sesuai peraturan yang berlaku.

Kendaraan yang diamankan dijadikan barang bukti. Pemilik dapat mengambil kembali sepeda motornya setelah mengganti knalpot tidak standar dengan knalpot standar sesuai spesifikasi kendaraan.