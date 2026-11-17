jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Seorang ibu di Lumajang diduga melakukan kekerasan anaknya sendiri yang masih berusia dua tahun hingga tewas. Polisi masih mendalami penyebab tindakan wanita itu.

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan kekerasan itu dilakukan S (41) di rumah Dusun Kebonsenen, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Senin (16/11) pukul 05.00 WIB.

“Memang benar telah terjadi penganiayaan ataupun kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia,” kata Riki, Selasa (17/11).

Saat ini, Sat Reskrim Polres Lumajang juga sudah menangkap wanita yang telah melakukan kekerasan kepada anak kandungnya hingga meninggal dunia tersebut.

“Korban merupakan seorang balita dan pelaku masih diduga ibu kandungnya sendiri,” ujarnya.

Riki menyebut telah menerjunkan anggotanya untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Guna mengungkap motif wanita yang tega melakukan penganiayaan.

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"Kami masih mendalami motif tindak pidana ini. Anggota Reskrim masih berada di TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi," ucapnya.

Wanita tersebut tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Lumajang. Di sisi lain, polisi berencana melakukan proses autopsi untuk melihat bekas kekerasannya.